Карин высказался о ротации в Нацсовете

Ротация нужна для того, чтобы обновлять общую повестку и предлагать новые идеи.

Помощник Президента Ерлан Карин сообщил, что в Национальный совет общественного доверия вступили новые общественные деятели и эксперты. Среди них гендиректор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, социальный предприниматель Эмин Аскеров, передает zakon.kz.

Карин напомнил, что в Нацсовете периодически будет проводиться ротация. Это делается для того, чтобы обновлять общую повестку и предлагать новые идеи. Именно поэтому сейчас в Нацсовете появились новые эксперты.

В Нацсовет вошли председатель Общественного объединения инвалидов "Центр независимой жизни "Дос" Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, социальный предприниматель Эмин Аскеров, известный журналист, блогер Оркен Кенжебек и медиа эксперт Максим Рожин, - сообщил он.

В свою очередь в рамках ротации из состава Нацсовета выведены Багдат Мусин, Данияр Ашимбаев, Мухтар Тайжан, Сейдахмет Куттыкадам и Жанибек Кожык.

Хочу выразить благодарность коллегам за активную совместную работу. Менее чем за год в рамках Нацсовета были реализованы важнейшие реформы в сфере экономического, политического и социального развития страны. Принят обширный пакет важнейших законов и нормативно-правовых актов, - сказал Карин.

Он сообщил, что в мае прошло третье заседание Нацсовета, по итогам которого был принят План по реализации новых инициатив Президента. Также по предложению ряда членов НСОД в структуре Совета создается еще одна группа по рассмотрению вопросов культурно-духовного развития.

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