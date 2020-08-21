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МИД РК подготовил онлайн-таблицу для студентов, обучающихся в зарубежных вузах

Дипломаты связались с зарубежными учебными заведениями и выяснили все требования для студентов.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 18:55

Сотрудники оперативного штаба МИД РК установили связь с каждым университетом и министерствами образования в странах своего нахождения. Ими выясняются предлагаемый формат обучения, правила заезда-выезда в ту или иную страну и другие вопросы, касающиеся обучения иностранных студентов, передает zakon.kz.

Для казахстанских студентов, учащихся за рубежом штабом подготовлена информационная таблица по требованиям зарубежных учебных заведений.

С данной таблицей, которая будет периодически обновляться в онлайн режиме, можно ознакомиться здесь.

Для более эффективного взаимодействия нами определен следующий алгоритм действий: обращение – сбор информации – контакт с зарубежными учебными заведениями/министерствами образования – контакт с посольствами иностранных государств – информирование заявителя, - говорится в сообщении МИД.


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