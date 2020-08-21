Главу аппарата акима СКО не задерживали

Как сообщили на брифинге в Антикоррупционной службе областным департаментом начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений Аппарат акима Северо-Казахстанской области и его заместителя.

Главу аппарата акима Северо-Казахстанской области не задерживали, передает корреспондент zakon.kz.

Главу аппарата акима Северо-Казахстанской области не задерживали. Как сообщили на брифинге в Антикоррупционной службе областным департаментом начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений Аппарат акима Северо-Казахстанской области и его заместителя.

Они подозреваются в получении по предварительному сговору взятки в виде денежных средств в размере 2 млн 600 тыс. тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при их фактическом невыполнении. Должностные лица задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС УП г.Петропавловска, — сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

На брифинге отметили, что остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.

Редакция и лично корреспондент агентства zakon.kz приносит свои извинения за неприятную ситуацию, которая произошла в связи с опубликованной неверной информацией.

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