Галымжана Мельдешова освободили от должности главы Комитета языковой политики

Он был назначен на эту должность в мае 2019 года.

Галымжан Мельдешов освобождается от должности председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта по согласованию с премьер-министром и главой администрации Президента Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.

Мельдешов родился в 1964 году в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

В разные годы работал в средствах массовой информации: занимал руководящие должности в международной газете "Туркестан", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Мангыстау Медиа".

С 2016 по 2018 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работе.

С августа 2018 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета языковой политики МКС РК.

8 мая 2019 года был назначен председателем Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

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