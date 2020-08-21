В Алматы из больницы №4 выписали последнего пациента с COVID-19

Теперь в инфекционном отделении проведут дезобработку, после чего его "заморозят".

В алматинском инфекционном отделении Городской клинической больницы №4 выписали последнего пациента, который вылечился от коронавируса, передает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что сегодня, 21 августа, из Городской клинической больницы №4 выписали пациента, поступившего с диагнозом коронавирусная инфекция и пневмонией с признаками Covid-19. Его зовут Жумадил Акимбеков. Он рассказал в каком состоянии поступил в больницу.

Было чувство нехватки воздуха, слабость и одышка, кашель без мокроты, неделю температура повышалась до 39,8 градусов, была сильная боль в грудной клетке. Приехал в больницу самообращением, в приёмном покое осмотрели, сделали КТ и сразу госпитализировали. Мне поставили диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. Здесь меня спасли, ухаживали как за ребёнком, очень внимательно, бережно ставили уколы и системы, врачи и медсестры практически всегда были рядом. Через две недели снова стал ощущать запахи вкус. Сегодня выписка и я желаю только одного, чтобы не было таких болезней и никому не доставалось переболеть коронавирусом.

Пациент отправится на двухнедельный домашний карантин.

Инфекционное отделение на 25 коек в ГКБ №4 открыли 24 июня. Медицинский персонал в количестве 44 человек набирали из числа добровольцев клиники.

Когда сообщили о наборе персонала в новое инфекционное отделение, многие не раздумывая подали заявки. Изначально работали 14 врачей, 4 из них реаниматологи, остальные 10 врачей сборная команда: есть травматологи, инфекционист, терапевты, врач реабилитолог, врач ФГДС, УЗИ диагностики. Остальные медсестры и санитарки, тоже добровольцы. Отделение было рассчитано на 25 коек плюс 5 реанимационных, в пик заболеваемости фактически здесь лежали до 70 тяжелых пациентов, - вспоминает заведующий инфекционным отделением Нуржан Байбахов.

За это время в отделении пролечились 126 человек. В Городскую клиническую больницу госпитализировали тяжелых больных с пневмонией.

Время было сложное, у нас практически большая часть пациентов была в тяжелом состоянии, с одышкой, все поступали через приёмное отделение, пациентов в крайне тяжелом состоянии госпитализировали сразу в отделение реанимации, со средней степенью тяжести и положительным анализом ПЦР направляли в наше инфекционное отделение. Ощущалась большая психоэмоциаональная нагрузка на персонал, пациенты были морально подавлены, поддавались панике, у некоторых лечение шло тяжело. Мы успокаивали их, подбадривали друг друга, следили друг за другом. Позже, когда заражаемость пошла на спад, мы поняли, что победа близко. Сегодня мы возвращаемся к нормальной жизни, - сказала старшая медсестра отделения реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии Айжан Омарова.

Теперь в инфекционном отделении проведут дезобработку, после чего его "заморозят". Медперсонал отправится на двухнедельную самоизоляцию, после чего вернется в свои профильные отделения к прежней работе.

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