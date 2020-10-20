В Испании изолируют целую провинцию из-за коронавируса

С начала пандемии в Наварре с населением около 650 тысяч человек было выявлено около 25,8 тысяч заболевших.

Власти провинции Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из всего региона для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства, передает zakon.kz.

Указано, что ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать до 4 ноября.

Основной объявленной мерой является ограничение въезда и выезда из автономного сообщества, – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, власти Наварры решили временно закрыть все кафе и бары.

С начала пандемии в Наварре с населением около 650 тысяч человек было выявлено около 25,8 тысяч заболевших.

Как известно, Испания входит в число стран, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В стране выявлено более 1 млн инфицированных, почти 34 тысяч человек умерли.

Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь быстро расти после смягчения ограничений в стране. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

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