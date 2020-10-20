Прогноз погоды по территории Казахстана на 20 октября

.Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе ночью - гололед.

На большей части РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь, сообщает zakon.kz.

Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе ночью - гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гололед.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки 1 градус.

Прогноз погоды в Алматы: днем 21°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -13°, ясно.

Прогноз погоды на 20 октября.

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