Госсекретарь США обвинил Россию в "пренебрежении международной стабильностью" 

Так глава Госдепа прокомментировал обвинения американского минюста и ФБР против шести россиян.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в "пренебрежении международной стабильностью" в киберпространстве, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Так глава Госдепа прокомментировал обвинения американского минюста и ФБР против шести россиян, которых Вашингтон подозревает в хакерстве, а также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.

Эта кибердеятельность показывает полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете. Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению, — говорится в письменном заявлении Помпео.

Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение

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