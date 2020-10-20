15 казахстанцев заболели пневмонией за сутки

Зафиксировано 5 случаев с летальным исходом.

За прошедшие сутки, 19 октября, было зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией,сообщает zakon.kz.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, также зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом. За сутки выздоровели 16 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано:

заболевших- 35 980,

случаев с летальным исходом - 387,

всего выздоровели – 28 239 человек.

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