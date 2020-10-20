В Шымкенте мать пыталась продать ребенка за миллион тенге

Ее осудили на 6 лет.

В Шымкенте осудили мать, которая пыталась продать своего ребенка за миллион тенге, сообщает zakon.kz.

11 января была задержана гражданка 1993 года рождения, которая продавала своего несовершеннолетнего ребенка за 1 000 000 тенге местному жителю.

В ходе проведения досудебного расследования по данному факту гражданка полностью признала свою вину.

Подозреваемой была применена мера пресечения в виде "домашний арест" и 20 марта текущего года собранные по данному уголовному делу документы направлены в суд с обвинительным актом, - отметили в полиции города.

27 сентября 2020 года специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Шымкент данная гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 ч. 2 п. 12 УК РК и осуждена к 6 годам лишения свободы.

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