Верховный суд оправдал и.о. президента Кыргызстана
Вместе с ним оправданы и депутат Талант Мамытов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Фото : gdb.rferl.org20 октября 2020, 11:14
Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении премьер-министра, исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова, передает zakon.kz.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что 16 октября суд пересмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году.
Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Вместе с ним оправданы и депутат Талант Мамытов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, — сообщили редакции.
Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев были осуждены за попытку насильственного захвата власти. Позже Мамытов и Ташиев погасили свои судимости. После митингов в Бишкеке из мест заключения был освобожден Садыр Жапаров.
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