Осужденному за ДТП экс-полицейскому нужно выплатить более 66 миллионов тенге

В суде Азаматов признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших полицейских.

Суд обязал экс-полицейского Азата Азаматова выплатить моральную и материальную компенсацию семьям погибших и отдельно Департаменту полиции. Общая сумма задолженностей составляет 66,2 миллиона тенге, передает zakon.kz.

Сегодня, 20 октября, суд приговорил экс-полицейского Азата Азаматова, совершившего наезд на блокпост весной этого года, к 10 годам лишения свободы.

Кроме того, согласно приговору Азаматов должен:

Департаменту полиции Алматы за разбитую полицейскую машину выплатить 5,4 миллиона тенге;

Вдове погибшего Дастана Абдыканова выплатить моральную компенсацию в размере 1 миллиона тенге, а также 36 миллионов тенге до достижения ее ребенка совершеннолетия;

Отцу погибшего выплатить 1 миллион морального и 2,8 миллиона материального ущерба;

Вдове другого погибшего полицейского Жараса Жангазиева он должен выплатить 15 миллионов тенге до достижения ее троих детей совершеннолетия, а также моральную компенсацию в размере 5 миллионов.

25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель наехал на блокпост. Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов. Оба стража порядка скончались, а третий Ербулан Сейдазым попал в больницу.

Водителем BMW оказался Азат Азаматов - бывший сотрудник полиции.

Было начато досудебное расследование по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В суде Азаматов признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших полицейских.

Родственники скончавшихся полицейских не простили его.

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