Лекарств и медизделий на сотни млн тенге изъяли в Казахстане

Проводимая работа и расследование уголовных дел находятся на особом контроле Аппарата Совета Безопасности.

Из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий, передает zakon.kz.

По поручению главы государства правоохранительными органами проведена работа по пресечению спекуляции и незаконного оборота лекарственных средств в период пандемии COVID-2019. Выявлено порядка 1 тысячи фактов продажи в аптеках медикаментов по завышенным ценам. К примеру, в одной из аптек Западно-Казахстанской области цена препарата «Арбидол» в два раза превышала его предельную стоимость. Вместо утвержденных 2 312 тенге он продавался за 5 000 тенге, - сообщается на сайте Акорды.

Установлено более 300 фактов незаконной реализации лекарств и медицинских изделий вне аптек, при отсутствии лицензии и сертификатов безопасности. Так, в Жамбылской области пресечена продажа ввезенных из Кыргызстана 82 наименований препаратов на 44 млн тенге по поддельным сертификатам безопасности и без лицензии на фармацевтическую деятельность.

Всего из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий на сумму свыше 230 млн тенге. По выявленным фактам нарушений законности ведется 3 досудебных производства, к административной ответственности привлечено 1 183 лица.

Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос дополнения перечня лекарств, на которые устанавливается предельная цена для розничной торговли.

Кроме того, продолжаются комплексные мероприятия по выявлению нарушений при выплате надбавок медицинским работникам. Проводимая работа и расследование уголовных дел находятся на особом контроле Аппарата Совета Безопасности.

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