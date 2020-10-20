Мужчина в ходе ссоры убил друга детства в ЗКО

Убийство произошло 26 июня.

В селе Большой Чаган района Байтерек 36-летний Виталий Валитов в ходе ссоры убил друга, сообщает zakon.kz.

По словам судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бакыта Ермаханова, 26 июня подсудимый вместе своим другом детства по фамилии Щука и его зятем Самарцевым распивали алкоголь в хозяйственной постройке во дворе заброшенного дома.

Примерно в 21.00 Самарцев ушел домой. Друзья детства продолжили распитие алкоголя, между ними возникла словесная ссора, после чего подсудимый ударил два раза кулаком по голове, а затем взял нож и пырнул Щуку в шею два раза. После чего подсудимый закопал потерпевшего в погребную яму, затем снял с себя вещи, на которых была кровь погибшего, и тоже скинул в яму. Далее Валитов засыпал погреб землей и строительным мусором, а нож, которым убил друга, вымыл от крови и подкинул в дом Щуки. Тело убитого было найдено спустя четыре дня сотрудниками полиции. Только после этого Виталий Валитов признался в содеянном, - рассказал Бакыт Ермаханов.

Суд признал Виталия Валитова виновным в совершении преступления по статье 99 УК РК "Убийство" и приговорил к 11 годам лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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