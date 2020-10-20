О перспективах нацвалюты на фоне второй волны COVID-19 рассказали в Нацбанке

Помимо динамики цен на основной экспортный товар, тенге подвержен общим тенденциям в мировой экономике.

О перспективах национальной валюты на фоне опасений по поводу второй волны и роста числа заболеваемости рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

В режиме свободного плавания национальная валюта, как и прежде, остается под влиянием фундаментальных факторов, основным из которых является цена на нефть. На рынке энергоносителей до сих пор сохраняется большая неопределенность, вызванная глобальным сниженным потреблением. Несмотря на продолжающийся шаткий сентимент, подстегиваемый увеличением добычи отдельными странами, к примеру - Ливии, организация ОПЕК+ подает сигнал о намерении придерживаться заранее оговоренных условий по снижению добычи и осознания текущей тяжелой ситуации по ребалансировке рынка нефти, - сказала Молдабекова.

По ее словам, учитывая, что раздор между крупнейшими производителями привел к шоковому падению цен на нефть ранее в этом году, текущая координация между странами-производителями ОПЕК+ дает возможность полагать, что крупные игроки осознают новые реалии. Сигналы о постепенном восстановлении экономики Китая также оказывают поддержку рынку энергоносителей.

Помимо динамики цен на основной экспортный товар, тенге подвержен общим тенденциям в мировой экономике. Многим развивающимся странам приходится мириться со снижением экспорта ввиду падения глобального спроса. В ответ на это, правительствами предпринимаются фискальные и монетарные меры, хоть и в относительно более скромных масштабах по сравнению с развитыми странами, - добавила она.

Кроме того, дополнительное давление на нацвалюты развивающихся стран оказывает укрепление доллара в отдельные периоды на мировых рынках, связанное с общим снижением риск-аппетита инвесторов и неопределённостью по стимулирующим мерам в США.

Казахстан в сравнении с другими странами имеет более устойчивую позицию благодаря сильной фискальной поддержке и своевременности принятых мер для поддержания экономики правительством и Национальным банком, - отметила зампред Нацбанка.

Вместе с тем она заметила, что несмотря на сохранение опасений по поводу второй волны коронавируса на фоне сообщений о новых случаях заболеваний в Европе, текущая мировая статистика отличается большим процентом излечившихся пациентов, а также низкой смертностью. Некоторые экономисты считают, что вспышки становятся более контролируемыми и ожидают меньших масштабов заболеваемости. Это, соответственно, в меньшей степени ударит по экономикам.

МВФ предоставил более оптимистичный прогноз развития мировой экономики по сравнению с летними прогнозами. Фонд ожидает снижение мирового ВВП на 4,4% против снижения на 4,9% по предыдущему прогнозу. Позитивной корректировке подверглись большинство развитых и развивающихся стран. К примеру, прогноз по ВВП России был улучшен.

Прогнозируется, что ВВП России упадет теперь на 4,1%, против падения на 6,6% в предыдущем отчете. Темпы роста экономики Китая прогнозируются на уровне 1,9%, что на 0,9 п.п. выше предыдущего прогноза. Продолжение восстановления экономики КНР подтверждается недавно опубликованной статистикой об ускорении ВВП в 3 квартале 2020г до 4,9%.

Прогноз МВФ по динамике ВВП Казахстана на 2020 и 2021 годы не изменился и составляет (-)2,7% и (+)3% соответственно, - пояснила Молдабекова.

Что касается внутреннего рынка, то на фоне роста числа заболеваний COVID-19 в Казахстане не наблюдается ажиотажного спроса на иностранную валюту. Объемы торгов на валютном рынке остаются в пределах пост-карантинного периода в 90-130 млн. долларов США в день.

Сохраняется тренд дедолларизации вкладов населения. Если на начало года 57% вкладов в системе были в тенге, то по состоянию на конец августа объем таких вкладов вырос до 60%. Относительно высокие ставки по тенге в сравнении с около нулевыми процентными ставками по твердым валютам являются поддерживающим фактором для привлекательности сбережений в тенге, - сказала Молдабекова.

Остановилась она и на волатильности тенге.

"В целом можно заметить, что проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией. Рынок формируется исходя из динамики фундаментальных факторов и спроса-предложения на торгах, где рыночные игроки участвуют в процессе курсообразования в зависимости от потребности в иностранной валюте", - сказала Молдабекова, при этом заметив, что Нацбанк продолжает мониторинг ситуации с обменным курсом и в случае возникновения дестабилизирующих резких скачков курса, готов вмешаться для обеспечения финансовой стабильности.

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