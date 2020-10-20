Мама продала грудного молока незнакомцам на 8,5 млн тенге

Многие критикуют женщину за эту идею.

Жительница американского штата Флорида Джули Деннис родила суррогатного ребенка в августе 2019 года. После того, как малышке исполнилось полгода и она больше не нуждалась в грудном молоке, 32-летняя женщина задумала продавать его, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Учительница начальной школы оценила свое молоко в 90 центов за 30 мл. Оно предназначено для других семей, которые также воспитывают суррогатного ребенка, а также родителей, которые не хотят или не могут кормить грудью. Всего она заработала около 20 тысяч долларов. Однако многие критикуют женщину за эту идею.

У меня отличное молоко, так что я вполне могу его продавать. Это не совсем про деньги, но я уверена, что оно того стоит - для меня и моей семьи. Многие стыдят меня за то, что я прошу компенсацию за свое время. В день я трачу часы, чтобы выкачать молоко, - объяснила мать двоих детей.

Женщина отметила, что принимает надлежащие меры предосторожности при обращении с молоком. Так, ей часто приходится чистить насосы и правильно упаковывать молоко в герметичные пакеты.

Даже взимая один доллар за унцию, я получаю меньше минимальной зарплаты, если посчитать потраченное на это время. Я молчу о замене деталей насоса каждые шесть-восемь недель, стоимости пакетов, стоимости стерилизационных установок и четырех различных насосов, которые я использую, - отметила Джули.

Джули призналась, что часто получает запросы от сомнительных клиентов. Некоторые мужчины требуют доказательства, что молоко принадлежит ей. Они запрашивают видео или фотографии процесса.

Я всегда просто блокировала их, как только поступала такая просьба, - добавила она.

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