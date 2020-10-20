Некоторым алматинцам временно отключили отопление
Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
Фото : Zakon.kz20 октября 2020, 16:12
Часть зданий в Медеуском районе Алматы временно отключены теплоснабжения, передает zakon.kz.
По информации "Алматинских тепловых сетей", до 22-х часов 20 октября приостановлена подача теплоснабжения жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Жолдасбекова – Назарбаева – Чайкиной – Таттимбета.
Ограничения по услугам введены из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям, - сообщили в АлТС.
Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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