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Некоторым алматинцам временно отключили отопление

Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Фото : Zakon.kz20 октября 2020, 16:12

Часть зданий в Медеуском районе Алматы временно отключены теплоснабжения, передает zakon.kz.

По информации "Алматинских тепловых сетей", до 22-х часов 20 октября приостановлена подача теплоснабжения жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Жолдасбекова – Назарбаева – Чайкиной – Таттимбета.

Ограничения по услугам введены из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям, - сообщили в АлТС.

Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.


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