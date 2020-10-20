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Грузчиков поймали на краже четырех iPhone в аэропорту Атырау

Задержаны мужчины 1991 и 1996 годов рождения.

Фото : ДП на транспорте20 октября 2020, 16:16

Представитель частной фирмы обратился в Линейный отдел полиции в аэропорту Атырау с сообщением о пропаже четырех iPhone-11, передает zakon.kz

Пропажу потерпевший обнаружил при прилете из Алматы в Атырау.

По словам заместителя начальника Департамента полиции на транспорте Нуржана Алибаева, были проведены оперативно-розыскные мероприятия в аэропорту. Установлены и задержаны двое подозреваемых, 1991 и 1996 годов рождения.

Задержанные являются грузчиками аэропорта. Они украли четыре телефона марки "IPhone-11", на общую сумму более 700 тысяч тенге из почтового багажа. Вещественные доказательства изъяты. Даны признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража), - отметил Алибаев.

Всего за 9 месяцев на обслуживаемом участке было зарегистрировано более 90 фактов краж телефонов. Раскрываемость составила 80,5%.


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