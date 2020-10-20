Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем мечтает подраться

Он считает этого бойца одним из лучших.

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем хотел бы провести бой своей мечты, передает zakon.kz.

Уже 24 октября на турнире UFC 254 в главном бою сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Но на самом деле российский боец мечтает провести бой с другим спортсменом.

Я очень хочу драться с Джорджем Сент-Пьером. Мысль о бое с ним меня интригует. Он был одним из тех бойцов, на которых я смотрел, когда рос. Он - величайший боец в истории UFC. Во всем ММА он почти на одной ступени с Федором [Емельяненко]. Бой с Джорджем был бы интересным, - сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Аарону Бронстетеру

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