Доктор медицинских наук жестко высказался о причинах заражения коронавирусом

По словам профессора, заболевший человек подсознательно и сознательно надеется, а иногда и свято верит, что у него не может быть коронавирусной инфекции.

Практикующий в Индии русскоязычный врач высказал свое мнение о том, почему коронавирус широко шагает по миру, передает zakon.kz.

На своей странице в Facebook доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук проанализировал основные причины заражения людей коронавирусом.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру. Причиной тому во многом послужило открытие не подготовленных к работе в условиях пандемии школ и детских садиков. Но не только!!! - написал доктор.

Далее он указал пять причин, как и почему мы заражаемся коронавирусом.

Первая причина - люди не знают первых симптомов коронавирусной инфекции.

ВОЗ информирует нас через Интернет, что "наиболее частые симптомы COVID-19 – лихорадка, усталость и сухой кашель. У некоторых пациентов могут быть боли, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея. Эти симптомы обычно мягкие и начинаются постепенно". Что они там вообще делают, эти возовцы? Уже почти месяц прошел с момента публикации исследования, которое выявило более 200 симптомов начала COVID-19, и на первом месте среди них не лихорадка и быстрая утомляемость, а головная боль. И все... очень часто никаких иных симптомов в первые дни нет! - пишет Кухарчук.

То есть, по его словам, у людей и врачей должна быть повышенная настороженность в отношении коронавирусной инфекции – любые симптомы, характерные для ОРВИ, кишечных инфекций, гриппа, кожных заболеваний и неврологических нарушений должны сейчас расцениваться, как вероятность начальной стадии COVID-19.

Вторая причина – психологическая.

По словам профессора, заболевший человек подсознательно и сознательно надеется, а иногда и свято верит, что у него не может быть коронавирусной инфекции.

"Маску я носил, с больными не контактировал". А то, что он руками без перчаток за все подряд хватался, их не мыл и санитайзером не обрабатывал – это не в счет... Типа не живет вирус на поверхностях! Живет! Недавние исследования показали, что до 28 дней живет! А как иначе вы притащили в свой дом инфекцию, если маску носили и во-время ее меняли? - написал он.

Третья причина – неправильная статистическая информация.

В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была медицинская сортировка, как на войне... И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики. Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести... Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты). Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день... - написал Кухарчук.

Четвертая причина – убежденность людей в том, что их знакомые и родные – люди априори не заразные.

"Поэтому маску на работе можно не носить, дезинфекцию дома можно и не делать. С чего вы это взяли? Мой личный опыт – поодиночке уже никто не болеет, болеют семьями – от мала до велика! И у всех – пневмонии! Да, инфекцию переносят по-разному, но болеют все, вся семья".

Пятой причиной доктор назвал бездействие властей.

Кухарчук пишет, что ПЦР-тесты должны быть бесплатные. Лечение в больницах и амбулаторное лечение дома тоже должно быть бесплатное.

Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов. Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать... следующий! Работали по 12-14 часов в сутки... Справились с эпидемией за 4 недели. Что делают власти сейчас? Ответ вы и сами знаете... К чему все это приведет? Системы здравоохранения снова рухнут! И снова начнется медицинская сортировка...

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