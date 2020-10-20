Сильный ветер ожидается в Казахстане 

Вероятность шторма 90-100 %.

В семи областях Казахстана 21 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

В Мангистауской области днем местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. В Актау днем ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100 %.

В Туркестанской области днем местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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