Генпрокурор Казахстана внес предложение коллегам из стран ШОС
Необходимо внедрять современные механизмы взаимодействия, в том числе по возврату незаконно выведенных активов.
Фото : Генпрокуратура РК20 октября 2020, 17:56
Прокуроры государств-членов ШОС 20 октября провели совместное заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе, возврат незаконно выведенных активов, передает zakon.kz.
В 18-м заседании генпрокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ГП ШОС) в режиме видеоконференцсвязи принял участие генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов. Также там принимали участие генеральные прокуроры и уполномоченные лица Индии, Ирана, Пакистана, Китая, Камбоджы, Афганистана, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, представители Международной ассоциации прокуроров и Секретариата и Исполнительного комитета РАТС ШОС, - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Прокуроры стран обменялись опытом деятельности надзорных органов, современной практикой и эффективными методами предупреждения коррупции и борьбы с ней.
Генпрокурор Казахстана в своем докладе отметил необходимость внедрения современного механизма информационного взаимодействия государств-членов ШОС, в том числе по возврату незаконно выведенных активов.
По итогам заседания принято решение об укреплении и расширении международного сотрудничества, создании необходимых условий для повышения эффективности оказания правовой помощи по уголовным делам и развитии сотрудничества между образовательными организациями государств-членов ШОС, - отметили в Генпрокуратуре.
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