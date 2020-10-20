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В Казахстане конкретизировали работу СЭС при внеплановой проверке объектов бизнеса

Изменения конкретизируют, когда могут осуществлять внеплановую проверку сотрудники управлений.

Фото : udprf.ru20 октября 2020, 18:36

В Казахстане конкретизировали работу СЭС при внеплановой проверке объектов бизнеса, сообщает zakon.kz.

В Предпринимательский кодекс Казахстана 7 июля 2020 года внесены изменения. Эти изменения конкретизировали, когда могут осуществлять внеплановую проверку сотрудники управлений комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Основанием внеплановой проверки без предварительного уведомления проверяемого субъекта является получение информации (экстренного извещения) государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий.

В последующем акт внеплановой проверки представляется для регистрации в течение следующего рабочего дня в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.


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