В Нур-Султане начался суд по делу о хищениях при строительстве LRT

Подсудимых обвиняют в создании и руководстве организованной группой и присвоении и растрате вверенного чужого имущества.

В столичном суде закончились предварительные слушания по факту хищений при строительстве LRT, сообщает zakon.kz.

На скамье подсудимых семеро: экс-начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашид Аманжулов, экс-депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим, а также сотрудники предприятий Дулат Мусенов, Тимур Касабаев, Улугбек Ачилов, и Даурен Абдыхамитов.

Канат Султанбеков и Талгат Ардан находятся в международном розыске.

Подсудимых обвиняют в создании и руководстве организованной группой и присвоении и растрате вверенного чужого имущества.

Первое заседание в рамках главного судебного разбирательства назначено на 29 октября.

В январе этого года руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов сообщал, что расследование по этому дело завершено и начато ознакомление с материалами уголовного дела.

Он уточнил, что по завершению расследования сумма ущерба не изменилась, проводятся розыскные мероприятия по линии Интерпола.

8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT, как отметил глава государства, очень спорный и экономически не понятный.

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