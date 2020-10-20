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Автопарк Мангистауской областной скорой помощи пополнился 20 автомобилями

Автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100 процентов.

Фото : Пресс-служба акима Мангистауской области20 октября 2020, 19:59

Автопарк Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новым санитарным транспортом, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 20 октября аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки "Hyundai 350". 13 из них будут находиться на балансе города Актау, 5 – Мунайлинского района и два отправятся в службу санавиации.

К концу месяца прибудут еще 32 кареты скорой помощи марки "Jac Sunray". Стоит отметить, что весь транспорт был приобретен посредством лизинга. В следующем месяце в Мангистау поступят еще два реанимобиля марки "УАЗ Patriot", - говорится в сообщении пресс-службы акима Мангистауской области.

Таким образом, автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100 процентов.


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