Байден увеличил преимущество над Трампом в предвыборной гонке

50% респондентов высказались в поддержку Байдена, а 41% - в поддержку Трампа.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил преимущество над своим соперником Дональдом Трампом до девяти процентных пунктов, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Сиена-колледжа по заказу газеты The New York Times.

50% респондентов высказались в поддержку Байдена, а 41% - в поддержку Трампа. Разрыв между кандидатами составляет девять процентных пункта по сравнению с восемью по итогам аналогичного социологического исследования, проведенного в сентябре. Итоги опроса указывают на то, что американцы доверяют демократу больше, чем республиканцу, практически по всем актуальным внутриполитическим вопросам.

The New York Times отмечает, что впервые за долгое время Трамп потерял преимущество в сфере экономики: голоса по уровню поддержки в этом вопросе разделились примерно поровну. При этом большая часть людей считает, что именно Байден может объединить страну.

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