Горячие новости
Читайте также

Байден увеличил преимущество над Трампом в предвыборной гонке

50% респондентов высказались в поддержку Байдена, а 41% - в поддержку Трампа.

Фото : ShutterStock21 октября 2020, 00:14

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил преимущество над своим соперником Дональдом Трампом до девяти процентных пунктов, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Сиена-колледжа по заказу газеты The New York Times.

50% респондентов высказались в поддержку Байдена, а 41% - в поддержку Трампа. Разрыв между кандидатами составляет девять процентных пункта по сравнению с восемью по итогам аналогичного социологического исследования, проведенного в сентябре. Итоги опроса указывают на то, что американцы доверяют демократу больше, чем республиканцу, практически по всем актуальным внутриполитическим вопросам.

The New York Times отмечает, что впервые за долгое время Трамп потерял преимущество в сфере экономики: голоса по уровню поддержки в этом вопросе разделились примерно поровну. При этом большая часть людей считает, что именно Байден может объединить страну.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты