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Близ Алматы зарегистрировано землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

Фото : 24kz21 октября 2020, 06:25

Утром 21 октября в 386 км от Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 21 октября 2020г. в 5:08 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2.
Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 41.27° с.ш. 73.02° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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