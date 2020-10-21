Близ Алматы зарегистрировано землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.
Фото : 24kz21 октября 2020, 06:25
Утром 21 октября в 386 км от Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 21 октября 2020г. в 5:08 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 11.2.
Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 41.27° с.ш. 73.02° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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