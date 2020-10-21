Близ Алматы зарегистрировано землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

Утром 21 октября в 386 км от Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 21 октября 2020г. в 5:08 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 41.27° с.ш. 73.02° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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