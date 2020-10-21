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Пентагон хочет постоянно держать механизированную бригаду у границ России

Об этом заявил министр обороны США.

Фото : РИАНовости21 октября 2020, 07:06

США изучают возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

К выводу о существовании такой возможности он пришел после подписания соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей и недавних встреч с министрами обороны из Румынии и Болгарии.

Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе, — подчеркнул Эспер.

В июле стало известно о выводе части американских войск из Германии с последующим размещением в других европейских странах. Пентагон упоминал об обсуждениях того, чтобы эти части были дислоцированы восточнее, ближе к российским границам.


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