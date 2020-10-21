В клипе звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя.

Группа "Кино" выпустила новый клип с архивными кадрами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Видео на песню "Попробуй спеть вместе со мной" появилось на YouTube-канале музыкального коллектива.

В клипе звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя, а также сыгранные живьем партии музыкантов. В съемках приняли участие два бывших бас-гитариста группы: Александр Титов, который играл в коллективе до 1986 года, и Игорь Тихомиров, выступающий в составе "Кино" до распада группы.

Также в клип вошли кадры из короткометражной картины Сергея Лысенко "Конец каникул", снятой в 1986 году. Это был первый для "Кино" фильм, на съемки музыканты специально приезжали на Украину.

В мае группа "Кино" выпустила клип на песню "Мама, мы все тяжело больны". В этом видео к съемкам в студии были добавлены фрагменты графики, которая будет использована на концертах. Так простой студийный лайв превратился в полноценный клип.

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