Причина пожара устанавливается.

В Караганде на рынке "Арай" горело 14 контейнеров. Пожар потушили, передает zakon.kz.

Официальный представитель МЧС Талгат Уали рассказал, что 21 октября в 00:07 поступило сообщение о пожаре на рынке "Арай" в городе Караганда.

Время следования к месту пожара составило 6 минут. На момент прибытия было установлено, что на территории рынка происходит горение контейнеров открытым пламенем. Тушение пожара осложнялось наличием необесточенного электричества на объекте, также наличием угрозы перехода огня на другие рядом стоящие контейнеры. Были вскрыты примыкающие контейнеры, из которых пожарными спасены материальные ценности, - сказал он.

В тушении пожара были задействованы 50 человек и 11 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Пожар был ликвидирован в 01:23. Горение произошло в 14 торговых контейнерах на общей площади 200 кв.м.

В одном из горевших контейнеров бойцы обнаружили крупную сумму денег и после установления принадлежности деньги были возвращены владельцу. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!