Алматинских десантников проверили на боевую готовность

По результатам проверки алматинская десантно-штурмовая бригада оценена на "хорошо".

Комиссия Генерального штаба ВС РК под руководством начальника Департамента боевой подготовки полковника Каната Казизова проследила за тем, как личный состав алматинской бригады Десантно-штурмовых войск прошел очередную проверку боевой готовности за 2020 год, передает zakon.kz.

В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Кроме того, в ходе проверки оценивается состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.

Практические занятия провели на учебном полигоне "Илийский" в Алматинской области. В рамках итоговой проверки десантники продемонстрировали комиссии занятия по огневой подготовке, подготовку по предметам обучения. Комиссия Генштаба оценила методическую подготовленность офицеров и сержантского состава в звене рота-батальон.

Комиссиями генерального штаба, управлениями главнокомандующих, командующих региональными командованиями и родов войск проверено более 250 органов управления, соединений и воинских частей. Хочется отметить возросший уровень организации боевой подготовки, участие руководящего состава управления командующего Десантно-штурмовыми войсками в обучении подчиненных подразделений, которые по итогам проверки получили отличную оценку за уровень боевой подготовки, - отметил начальник департамента боевой подготовки полковник Канат Казизов.

По словам проверяющего, личный состав Десантно-штурмовых войск выполнил контрольные учебные упражнения из вооружения боевых машин и стрелкового оружия, зачетные упражнения по вождению боевых машин, сдал нормативы по основным предметам обучения, показав свой уровень теоретических знаний. По результатам проверки алматинская десантно-штурмовая бригада оценена на "хорошо".

Отметим, что c 5 октября текущего года повсеместно во всех воинских частях Вооруженных Сил проходит итоговая проверка, основной целью которой является всесторонняя оценка реального уровня боевой подготовки.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!