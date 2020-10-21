В Кыргызстане повторные парламентские выборы назначили на декабрь
Об этом сообщают СМИ.
Фото : Pixabay21 октября 2020, 10:28
Повторные парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 20 декабря, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Сообщается, что избирательный процесс уже начался.
6 октября ЦИК Кыргызстана вынуждена была признать итоги выборов, прошедших 4 октября, недействительными. Это произошло после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.
В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, и.о президента стал премьер-министр Садыр Жапаров, поскольку спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента.
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