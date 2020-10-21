Ели горели на вершине горы в ущелье Алма-Арасан под Алматы

Огнеборцы Алматы локализовали пожар в ущелье Алма-Арасан

С раннего утра в ущелье Алма-Арасан горел сухостой и ели на вершине горы. О том, как пожарные боролись с огнем, рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает zakon.kz.

21 октября в 5:46 часов утра сводный отряд экстренного реагирования на природные пожары ДЧС Алматы был направлен по повышенному рангу вызова, в ущелье Алма-Арасан, выше эко-поста.

Ввиду отсутствия подъездных путей отряд следовал пешим порядком. По прибытии отряд обнаружил, что горит сухостой и ели на вершине горы, на площади 1,5 га. На месте развернуто 3 участка тушения пожара на северной, юго-восточной и западной сторонах. Тушение производилось ранцевым переносным огнетушителем «Ермак» и шанцевыми инструментами, - сообщил Талгат Уали.

Принятыми мерами в 08:02 часов была достигнута локализация на юго-восточной и западной сторонах, а в 08:31 час. – на северной стороне.

В ликвидации пожара задействован 71 сотрудник: 30 пожарных и 7 единиц техники ДЧС, 7 сотрудников «Казавилесохрана» 1 вертолет, 2 единиц техники , 25 человек личного состава Иле-Алатауского ГНПП и 6 единиц техники., 9 человек и 1 единица техники ДЧС Алматинской области. Была приведена в готовность, но не задействована авиация Казавиаспас МЧС РК, Службы спасения Алматы.

В настоящее время производится проливка отдельных очагов возгорания и создание минерализованных полос. Лесной массив удалось отстоять.

МЧС РК призывает граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения лесостепных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы. А также напоминает, что поджигатели травы и виновные лица пожаров несут административную, а в случае наступления серьезных последствий – и уголовную ответственность согласно уголовного кодекса Республики Казахстан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!