Как ухаживать за собой, если закроют салоны красоты из-за пандемии?

Красивая и здоровая кожа – это не только походы к косметологу, но и ежедневный труд.

Длительная самоизоляция внесла коррективы в привычный уклад жизни: казахстанцам пришлось долгое время жить без салонов красоты. Чтобы очередной карантин не застал врасплох, советы по уходу за лицом в домашних условиях дает косметолог Жанара Жасасыновна.

Пигментация, морщины, снижение упругости и тусклый цвет лица – эти возрастные изменения доставляют женщинам немало переживаний. А ведь здоровый сон, правильное питание и грамотный уход могут продлить молодость кожи, – отмечает эксперт.

Очищение – база ухода

Основной этап ухода – очищение. Для снятия декоративной косметики и солнцезащитных средств лучше использовать гидрофильное масло, щербеты или бальзамы. Их нужно обязательно смывать.

Если вам этого недостаточно, то пользуйтесь гелями для умывания. Только не трите кожу до «скрипа» и избегайте сильных вымывающих средств. Правильное и щадящее умывание – залог сохранения эффекта от пройденных у косметолога процедур.

Важно сохранить баланс

Следующим этапом является применение тонера. Он выполняет функцию дополнительного очищения и увлажнения кожи для восстановления pH-баланса.

Проверенный метод борьбы с тусклостью кожи, пигментацией, куперозом и акне в домашних условиях – применение кислот. Отшелушивание мертвых клеток лучше проводить при их помощи, а не скрабами и абразивными средствами. Ведь они повреждают гидролипидную мантию кожи (убивая микробиом кожи, то есть часть иммунной системы) и оставляют ее без естественной защиты. А правильный подбор средства с кислотами может мягко и щадяще снять накопившиеся ороговевшие клетки. Лучше подбирать кислоты по типу кожи, предварительно проконсультировавшись с косметологом. Отдавайте предпочтение космецевтическим брендам.

Запомните: кислоты, ретинол и сыворотки используются 2-3 раза в неделю. Если кожа жирная и с расширенными порами, то желательно выбрать АНА-кислоты, салициловую и азелаиновую кислоты. Для тонкой кожи подойдут молочные и миндальные кислоты. Практически все они действуют накопительно, и правильно подобранная кислота заметно улучшит состояние кожи.

Коже тоже нужен иммунитет

Также косметолог отметила важность витаминов:

Утром кожа, помимо очищения и тонизирования, нуждается в защите местного иммунитета. Для этого в уход необходимо включить витамин С и SPF-защиту. Также 2-3 раза в неделю, желательно на ночь, нужно использовать витамин А. Он уплотняет дерму и стенки сосудов, работает с акне и anti age терапией.

Сыворотки, наносимые на ночь, в завершение покрываются увлажняющим кремом, который подбирается по текстуре и типу кожи. Крем наносится через 20 минут после всех вышеописанных процедур.

Соблюдаем режим

В дополнение Жанара Жасасыновна рассказала о масках для лица:

Если использовать увлажняющую маску, то в этот день можно отказаться от крема. Если же у вас пористая кожа и часто забивается, то лучше использовать маски на себорегуляцию и восстановление.

Таким образом уход в домашних условиях должен состоять из следующих этапов: утром – очищение, тонер, витамин С, солнцезащитные кремы; на ночь – очищение, умывание, тонер по назначению и типу кожи, кислоты и витамин А. Через 20 минут в завершении всех манипуляций наносится крем.

Косметолог подчеркнула важность дней отдыха для кожи.

Советую устраивать коже день релакса. Для этого 1 раз в неделю на ночь после умывания не наносите других средств. Предоставьте коже возможность поработать самостоятельно. И конечно, важно соблюдать питьевой режим и ложится спать до 22:00, ведь гормон, отвечающий за сохранность упругости кожи, вырабатывается во время сна до 23:00.

И помните: красивая и здоровая кожа – это не только походы к косметологу, но и ежедневный труд. Вкладывая каждый день по 10-20 минут в заботу о коже, вы получите благодарность – сохранение молодости и красоты.

Будьте здоровы! Ваша Жанара Жасасыновна.

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