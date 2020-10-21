Нигматулин: Принятый бюджет будет играть определяющую роль в развитии страны

Согласно проекту республиканского бюджета, в 2021 году на развитие социальной сферы будет направлено 7 трлн. тенге, что больше по сравнению с предыдущем годом на 454 млрд. тенге.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул социальную направленность проекта бюджета на предстоящие три года. На пленарном заседании Палаты депутаты одобрили проекты законов "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы" и "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", сообщает zakon.kz.

При этом в ходе обсуждения депутаты Мажилиса подняли ряд актуальных вопросов. В частности, особое внимание уделено финансированию сельского здравоохранения.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, несмотря на задачи Президента, поставленные в Предвыборной платформе, "сделать качественные медицинские услуги доступными для каждого казахстанца как в городах, так и в селах" и "ввести "шаговую" доступность сети первичной медицинско-санитарной помощи во всех регионах страны", а также прямые поручения, данные в Послании, "в течение трех лет обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями", рассматриваемый проект бюджета "зашел" в Мажилис в виде, где на эти цели не было заложено денег.

Только после того, как депутаты Мажилиса озвучили эту проблему на собрании фракции партии "Nur Otan", Министерство здравоохранения, что называется, "проснулось как после наркоза", а Министерство финансов пока изыскало 1 млрд. 68 млн. тенге на первоначальные меры по развитию сельского здравоохранения, - отметил Нурлан Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, в данном случае очевидно отсутствие координации между Центром и регионами. Если бы информация по потребностям была предоставлена Министерством здравоохранения в полном объеме, то была бы возможность профинансировать все объекты. В настоящее же время проектно-сметная документация разработана лишь для 7 объектов в регионах.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что одобренные главные финансовые документы будут играть определяющую роль в социально-экономическом развитии страны.

Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса, с помощью "подушки безопасности" в виде Национального фонда, созданного по инициативе Первого Президента страны-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, в стране сохраняется социально-экономическая стабильность. Самое важное, что государство, несмотря на все трудности, выполняет все свои социальные обязательства перед народом. Благодаря тесному взаимодействию депутатов с Правительством в бюджете финансово подкреплены все мероприятия по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в том числе данные в его Предвыборной платформе и в последующих Посланиях, - сказал Нурлан Нигматулин.

Согласно проекту республиканского бюджета, в 2021 году на развитие социальной сферы будет направлено 7 трлн. тенге, что больше по сравнению с предыдущем годом на 454 млрд. тенге.

Председатель Мажилиса также подчеркнул важность предварительного обсуждения проекта бюджета на заседании фракции партии "Nur Otan", где речь шла о реализации поручений Елбасы, Лидера партии и предвыборной платформы партии.

В результате рассмотрения проекта бюджета в Мажилисе на поддержку развития реального сектора экономики, в том числе на поддержку МСБ будет направлено 1,7 трлн. тенге.

Порядка 3,9 трлн. тенге из республиканского бюджета получат регионы.

Председатель Мажилиса также отметил большой объем предстоящей совместной работы Правительства и депутатского корпуса по реализации всех намеченных планов.

Основная задача, которая сегодня стоит и перед Правительством, и перед депутатским корпусом – это сформировать республиканский бюджет так, чтобы он обеспечивал своевременное и качественное выполнение всех поручений руководства страны. В первую очередь, конечно, это касается социально важных направлений – здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего бизнеса и, в целом, поддержки казахстанцев в период пандемии. И надо сказать, что депутаты Мажилиса значительно доработали бюджет на предстоящие три года именно с учетом этих задач и тех непростых условий, в которых находится сейчас наша страна. Теперь дело – за грамотным и главное – результативным - использованием этих средств для укрепления экономики и социальной сферы нашей страны, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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