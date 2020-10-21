Судья из Шымкента в Facebook высказал претензии коллегам

Коллеги попросили его не обижаться.

В Шымкенте судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев высказал претензии своим коллегам в Facebook. Он недоволен тем, что они не ставят лайки под его постами, передает zakon.kz.

Я всегда стараюсь поддерживать посты своих коллег. Ставлю лайки, делаю репосты, комментирую их. За долгое время написал один пост про суд присяжных, однако мои коллеги, посты которых я отмечаю, не поддержали меня почему то. Теперь и я их не буду поддерживать, - написал он в Facebook.

В комментариях его коллеги сообщили, что читают его посты и попросили не обижаться.

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