Фонд "Самрук-Қазына" нарастит долю новых инвестиций в экономику Казахстана

За последний год Самрук поддержал привлечение инвестиций в Казахстан на 600 млн долларов.

Инвестиционные возможности Казахстана обсудили на Казахстанском инвестиционном онлайн-форуме, организаторами которого стали ФНБ "Самрук-Казына" в партнерстве с НК "Казах Инвест" и посольством Казахстана в Великобритании, передает zakon.kz.

В форуме приняли участие председатель правления «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов, внешний советник Президента РК по экономическому развитию Сума Чакрабарти, торговый посланник Премьер-Министра Великобритании по РК Баронесса Эмма Николсон, Лорд-мэр Лондонского сити Уильям Рассел, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Майкл Гиффорд, руководители портфельных компаний Фонда, представители бизнес-сообществ из Великобритании и Казахстана.

Как отметил глава Фонда Ахметжан Есимов, Самрук не допустил снижения основных производственных показателей, остановки предприятий и увольнений производственного персонала во время первой волны пандемии. Этого достигли за счет внедрения передовых методов корпоративного управления и совершенствования подходов при принятии управленческих решений. Такой подход высоко оценили и ООН включило Самрук в 20 передовых фондов, обеспечивающих устойчивое развитие и внедрение принципов ЕSG.

Также Фонд имеет прочную репутацию надежного бизнес-партнера. Есимов пригласил британские компании к совместному инвестированию в перспективные отрасли.

Глава Самрука подчеркнул заинтересованность в реализации потенциала казахстанско-британского взаимодействия:



В ближайшие 5 лет Фонд планирует нарастить долю новых инвестиций в Казахстане с 2% до 10% от стоимости чистых активов, а совокупную долю международных, прямых и портфельных инвестиций до 20% к 2028 году.

Представители британского бизнеса подтвердили стремление к укреплению сотрудничества и дали высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане.

Глава ФНБ пригласил британские компании к совместному инвестированию в перспективные отрасли. В свою очередь, Баронесса Эмма Николсон подчеркнула, что участвует в Форуме не первый год и сотрудничество с "Самрук-Казына" и компаниями Казахстана развивается успешно.

Представители британских бизнес-кругов также отметили хорошую динамику отношений с Фондом, подтвердив взаимное стремление к укреплению сотрудничества и дали высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане.

Подводя итог сегодняшней картине для таких инвесторов, как вы - в Казахстане уже создан благоприятный инвестиционный климат: существует упрощенный налоговый режим, национальное законодательство постоянно совершенствуется, а пакет инвестиционных преференций расширяется. Инвесторам, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики, гарантируется стабильность налогового законодательства, - отметил Сума Чакрабарти.

Несмотря на мировой кризис, Фонд изыскивает возможности для увеличения стоимости и остается открытым для инвесторов.

За последний год Самрук поддержал привлечение инвестиций в Казахстан на 600 млн долларов. Самрук продолжит реализацию программы приватизации. В июне 2020 года Фондом дополнительно размещены 6,27% акций и глобальных депозитарных расписок НАК "Казатомпром" на Лондонской фондовой бирже и бирже МФЦА. Доля инвесторов, привлеченных через Лондонскую биржу составила 43%.

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