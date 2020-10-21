Кому показан обязательный медосмотр в Казахстане

Обязательные медосмотры подразделяются на предварительные, периодические и предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые).

Приказом и.о.министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года утверждены целевые группы лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правила и периодичность их проведения, передает zakon.kz.

Обязательные медосмотры подразделяются на предварительные, периодические и предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые).

Правила также определяют порядок и периодичность проведения обязательных предварительных, периодических, предсменных (предрейсовых), послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров, в том числе декретниц.

Данные медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями, имеющими государственную лицензию установленного образца.

Предварительные обязательные медосмотры проводятся при поступлении на работу или учебу с целью выяснения пригодности к выполнению обязанностей по профессии или учебе, а также предупреждения общих, профессиональных и нераспространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

При прохождении предварительного осмотра, работник или лицо, поступающее на учебу, самостоятельно предоставляет сведения о наличии у него хронических заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся медицинскими противопоказаниями к труду в условиях тяжелых работ, работ с вредными или опасными условиями труда.

Медицинские работники при проведении предварительного осмотра в случае выявления заболеваний направляют обследуемого на дообследование с проведением лабораторных и инструментальных исследований.

Данные предварительного осмотра заносятся в медицинскую карту амбулаторного пациента по утвержденной форме, с оформлением заключения о соответствии или несоответствии состояния здоровья работника или лица, поступающего на учебу, к выполняемой работе и наличии у него противопоказаний к труду (учебе).

Лицам, прошедшим предварительный осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами, выдается медицинская справка по утвержденной форме.

Периодические обязательные медицинские осмотры проводятся с целью обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих, своевременного установления начальных признаков заболеваний, предупреждения общих, профессиональных и нераспространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

Периодические осмотры проводятся с периодичностью через каждые 6 и 12 месяцев, в зависимости от целевых групп.

При проведении периодического осмотра работающих с вредными производственными факторами территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе на транспорте):

- осуществляют контроль за полнотой охвата, качеством и своевременностью проведения медицинского осмотра;

- участвуют в обобщении результатов медицинского осмотра работников;

- представляют санитарно-эпидемиологическую характеристику условий труда по запросу:

медицинской организации, обслуживающей организацию (предприятие), на которой (ом) работает (ал) работник;

медицинской организации по месту прикрепления работника;

медицинской организации, оказывающей специализированную помощь по профессиональной патологии;

физических и юридических лиц, предоставившим работу работнику.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 октября).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!