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Заваленный трупами подвал больницы сняли на видео на Алтае

Минздрав Алтайского края подтвердил, что на видео снят подвал барнаульской городской больницы №12, где сделали ковидарий.

Фото : express-k.kz21 октября 2020, 15:24

В российских соцсетях появился видеоролик, на котором снят коридор полный трупов. Как пишет НДН.Инфо, запись сделана в барнаульской городской больнице №12 Алтайского края, передает zakon.kz.

Автор видео за кадром поясняет, что в черных мешках - тела умерших от коронавируса пациентов.

У нас тут трупы лежат, все ковидные. Все завалено. Вот так вот, ребят. А по статистике у нас всего 13 трупов. Сегодняшнее число - 17 октября 2020 года, - сказал автор ролика.

видео: ВК, Инцидент Барнаул

Минздрав Алтайского края подтвердил, что на видео снят подвал барнаульской городской больницы №12, где сделали ковидарий.

Главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев объяснил, почему в медучреждении скопилось столько тел. По его словам, каждого умершего от COVID-19 нужно обязательно вскрывать, но больница не успевает оперативно это делать.

Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье, - рассказал Климачев местным СМИ.


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