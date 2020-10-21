8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режим.

Михаил Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о ДТП. Об этом заявили адвокаты актера, сообщает zakon.kz.

Деньги перевел на их счета его адвокат.

Выплатили, - сказал ТАСС один из адвокатов актера Роман Филиппов.

Другой защитник актера Петр Хархорин сообщил, что в среду утром трем потерпевшим перевели по 1 млн рублей. Он отметил, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режим.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

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