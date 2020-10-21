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ТРЦ не будут работать в эти выходные в Нур-Султане

Пока эпидемиологическая ситуация не дает возможности открыть торговые центры в ближайшие выходные.

Фото : inform.kz21 октября 2020, 16:18

ТРЦ не будут работать 24 октября в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте столичного акимата дата возобновления работы торговых центров в выходные будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Пока эпидемиологическая ситуация не дает возможности открыть торговые центры в ближайшие выходные. Сейчас мы не имеем возможности делать послабления, регистрация случаев заболеваемости COVID-19 продолжается. Так, за вчерашний день зарегистрировано 29 случаев как среди детей, так и среди взрослых. Преимущественно болеют с симптомами. Также отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. Сегодня пятый день столица находится в так называемой "зеленой" зоне, и только после того, как данные показатели будут сохраняться в течение 14 дней, можно говорить о послаблении, – сказала главный государственный санитарный врач города Жанна Пралиева.

Она отметила, что цвет зоны определяет специальная матрица. В случае, если репродуктивное число по заболеваемости повышается даже на один день, отсчет ведется заново.


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