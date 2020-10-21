Снег, туман и гололед ожидают казахстанцев 

Местами сильные ветер.

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 22 октября, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Днем ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

На севере Актюбинской области ночью ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), туман, слабый гололед. В Актобе ночью ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), туман, слабый гололед. Вероятность шторма 85-90 %

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане днем ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90 %.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области местами сохраняется ветер западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100 %.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Жамбылской области 23 октября местами сохраняется ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. 23-24 октября местами ожидаются туман, гололед. В Таразе 23-24 октября временами ожидается туман.

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