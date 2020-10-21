КНПК: Мы уверены в проведении эффективных выборов

Опубликовано заявление Коммунистической Народной партии Казахстана.

Указ Президента страны по проведению выборов в установленные Конституцией сроки оправдал ожидания и подтвердил наши планы на активный политический процесс. Об этом заявили в Коммунистической Народной партии Казахстана, передает zakon.kz.

У нас есть все необходимые ресурсы для равноправной борьбы и мы готовы вступить в предвыборную кампанию с решительной уверенностью в успехе. Это реальный показатель доверия казахстанцев идеям социализма, равноправия и справедливого распределения благ. Именно наши непоколебимые принципы по достижению социальной справедливости смогут сохранить устойчивость экономики и социальной сферы в период мирового кризиса и обеспечить благополучие граждан Казахстана, - сообщили в Центральном комитете КНПК.

Предстоящие выборы – очередной этап, который позволит нам подтвердить свою состоятельность и увеличить присутствие в представительных органах власти.

Проведение выборов в маслихаты по партийным спискам открывают новые возможности для расширения участия сторонников партии в управлении государством. Мы знаем проблемы регионов, имеем четкое видение по их развитию и чутко работаем с каждым человеком. Наша идея – укрепление страны, справедливость, единство, согласие и равноправие всех граждан, достойная жизнь каждого человека. Мы уверены в проведении эффективных выборов, и нацелены на организацию конструктивной и открытой электоральной кампании, активное участие и поддержку нашей работы всех патриотов, стремящихся к процветанию Казахстана, - сообщили в партии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!