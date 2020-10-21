Сколько земли для государственных нужд выкупил акимат Алматы в 2020 году

Работа продолжается.

Об изъятии земель для государственных нужд в 2020 году рассказал руководитель Управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов, передает zakon.kz.

По словам главы Управления, за 9 месяцев 2020 года изъято для государственных нужд 54 земельных участка.

Полностью завершен выкуп земель под реализацию проектов:

1) Для строительства школы в мкр. Дархан выкуплено 2 земельных участка;

2) Для реконструкции уличной сети с системой скоростного автобусного транспорта, от улицы Желтоксан, по улицам Тимирязева, Жандосова, Сулейменова, Мустафина до улицы Саина выкуплен 1 земельный участок;

3) Для строительства ПС "Кирпичный" в Жетысуском районе выкуплен 1 земельный участок;

4) Для реконструкции и модернизации инфраструктуры "Центрального стадиона" выкуплен 1 земельный участок.

5) Для строительства развязки на пересечений пр. Рыскулова и Кульджинского тракта выкуплен 1 земельный участок.

Продолжен выкуп земельных участков под реализацию проектов с не завершенными объектами:

1) Для строительства транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта выкуплено 8 земельных участков;

2) Для пробивки проспекта Абая от улицы Ашимова до границы города Алматы выкуплено 18 земельных участков;

3) Для строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова выкуплено 5 земельных участка;

4) Для МУРЗ до проспекта Райымбека в Наурызбайском районе выкуплено 4 земельных участка;

5) Для строительства административного здания, расположенных севернее проспекта Абая, западнее улицы Байзакова в Алмалинском районе;

6) Для строительства объекта электрического транспорта, станция метро "Калкаман и вентиляционный ствол №126 выкуплено 4 земельных;

7) Для благоустройства пр. Аль-Фараби выкуплено 5 земельных участков.

Так же, в 2020 году было принято 1 постановление о резервировании 11 земельных участков общей площадью 9,8543 га:

- в Турксибском районе – 2 участка, площадью 0, 758 га;

- в Жетысуском районе – 8 участков, площадью 8, 8221 га;

- в Алатауском районе – 1 участок, площадью 0, 2742 га.

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