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Боди-массаж и проститутки: в Алматы квартира превратилась в притон

Все выяснилось абсолютно случайно.

Фото : кадр из видео21 октября 2020, 17:32

В одной из квартир в новом жилом комплексе в центре Алматы расположился секс-притон. Раскрылось это случайно, когда полицейские прибыли по вызову жильцов этого дома с жалобами на соседей, передает zakon.kz.

Жители дома, расположенного на пересечении улиц Шевченко и Муканова в Алмалинском районе, долгое время были недовольны соседями. Хозяева одной из квартир в ЖК длительное время сдавали арендаторам-девушкам квартиры для проживания. Но, как выяснилось, эти жилища служили местом, где девушки оказывали услуги по боди-массажу и занимались проституцией.

Незамедлительно были направлены участковые инспектора, для реагирования и принятия мер. На правонарушителей были составлены административные протокола, материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы для рассмотрения. Этот жилой комплекс будет находиться на нашем особом контроле, – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.


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