Диагностика при COVID-19. Что можно получить в пакетах ГОБМП и ОСМС

Коронавирусная инфекция относится к опасному для общества заболеванием. Лечение COVID-19 проходит бесплатно.

Практикующие врачи и эксперты напомнили казахстанцам о пакетах гарантированной обязательной бесплатной медицинской помощи и обязательном социальном медицинском страховании в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

В ходе онлайн-лекции, специалисты рассказали о том, кто может получить медицинскую помощь в рамках страхования, в том числе и консультативно-диагностическую.

Эта помощь, которую оказывают узкопрофильные специалисты (кардиологи, эндокринологи, лоры, окулисты и т.д.) при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, консервативного лечения и медицинской реабилитации, в том числе с использованием средств телемедицины и применением высокотехнологичных медицинских услуг.

КДП может оказываться как на амбулаторном уровне, так и на стационарном - специалистами по профилю заболевания, с которым пациент был госпитализирован в больницу.

По словам представителя Фонда СМС Зауреш Балкеновой, с 1 июля 2020 года бесплатные консультации узких специалистов и расширенные диагностические услуги можно получить в трех случаях.

- Если пациент нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи по причине обострения основного хронического заболевания, травмы, инфаркта и т.д. Это гарантируется статьей 29 Конституции РК и статьей 196 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

- Если пациент является участником системы медстрахования (ОСМС), и у него есть соответствующие показания для получения КДУ и прохождения диагностики;

- Если пациент имеет социально-значимое, хроническое или опасное для общества заболевание, при котором вся необходимая медицинская помощь оказывается в рамках ГОБМП, вне зависимости от статуса в системе ОСМС. К слову, вирус COVID-19 относится к таким заболеваниям, наряду с туберкулезом, корью, менингитом или онкологическими заболеваниями.

В остальных случаях КДУ можно получить на платной основе, либо в рамках добровольного медицинского страхования.

Для получения КДП необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, либо в диагностический или медицинский центр, который является поставщиком Фонда медстрахования. Список поставщиков представлен на сайте Фонда СМС.

Зауреш Балкенова также напомнила, что консультацию профильных специалистов и диагностику можно пройти только по направлению участкового врача/терапевта, либо врача общей практики военно-медицинских подразделений.

Однако есть случаи, когда направление терапевта не требуется:

- Если пациент состоит на диспансерном учете у профильного специалиста по какому-то заболеванию и находится на динамическом наблюдении;

- Если это повторный прием у узкого специалиста;

- Если пациент обратился в медорганизацию по поводу любого вида травмы, в том числе офтальмологической и оториноларингологической, либо по поводу оказания экстренной и плановой стоматологической помощи, или помощи дерматовенерологического профиля;

- Если он обратился к акушер-гинекологу или психологу.

Если необходимого вам узкого специалиста нет в вашей поликлинике, медицинская организация должна направить вас в другую медорганизацию, где такой специалист есть – по договору соисполнения. То же самое касается лабораторных и диагностических услуг, - отметила она.

К слову, в каждой медицинской организации есть четкий алгоритм оказания помощи пациенту.

В случае обращения пациента по поводу острого заболевания или обострения хронического заболевания специалисты медицинского учреждения определяют методы диагностики и лечения в соответствии с клиническими протоколами.

Пациента должны направить в доврачебный кабинет, где его осматривают и оказывают необходимую доврачебную медицинскую помощь.

При состояниях, требующих оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи, медицинский работник вызывает дежурного врача или участкового врача.

При наличии показаний медицинский работник обеспечивает вызов бригады скорой медицинской помощи и направляет пациента в экстренном порядке в круглосуточный стационар по профилю.

При состояниях, не требующих экстренной госпитализации, дальнейшее наблюдение пациента осуществляется на амбулаторном уровне.

При необходимости оказания специализированной медицинской помощи больным с COVID-19 и пациентам с подозрением на COVID-19 организовываются дистанционные консультации профильных специалистов.

При плановой госпитализации в организацию здравоохранения необходимо дополнительно представить результаты ПЦР тестирования на COVID-19 со сроком не позднее пяти дней со дня сдачи. В случае поступления пациента в экстренном порядке в организацию здравоохранения в обязательном порядке производится забор анализа для экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, при положительном результате проводится ПЦР-тестирование на COVID-19, - пояснила Балкенова.

Как пациенту из региона получить помощь на республиканском уровне?

Плановые консультации узких специалистов и диагностические исследования в медицинских центрах республиканского значения могут получить все застрахованные участники ОСМС, при наличии соответствующих показаний.

Направление выдаются специальными региональными Комиссиями в медицинских организациях по месту прикрепления.

Решение о направлении или отказе принимается в течение двух рабочих дней.

Направление выдается при необходимости диагностики сложных или неясных случаев для верификации диагноза или диагностики редко встречающихся заболеваний.

Кроме этого его могут выдать при решении спорных случаев определения тактики ведения, лечения, а также экспертной оценки нетрудоспособности, а также определения наличия показаний для направления на лечение за рубеж.

Кроме этого направление выдается при определении лечения пациентов из социально-уязвимых слоев с тяжелым течением заболевания и декомпенсации.

Мне нужна консультация узкого специалиста. Что мне делать?

Для начала, отметила Зауреш Балкенова, необходимо обратиться к своему участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления. Изучив жалобы, участковый врач, или же врач общей практики передает направление узкопрофильному специалисту.

При социально-значимых и хронических заболеваниях вся необходимая пациенту медицинская помощь оказывается в рамках ГОБМП бесплатно, - подчеркнула она.

Стоит отметить, что в связи с COVID-19 перечень предоставляемых консултативно-диагностических услуг был расширен.

Врач общей практики городской поликлиники №10 Данияр Кадыров поделился примерами из своей практики. Так, по его словам, сегодня пациенты идут к участковому врачу, а затем их направляют по маршруту к узким специалистам.

Как было раньше до ОСМС? Специалистов, которых нет в поликлинике, приходилось искать в других поликлиниках платно. Сейчас же мы можем направлять пациентов в другие поликлиники, с которыми у нас заключены договоры, бесплатно. Кроме этого, есть список льготных лиц, за которых платит государство. В моей практике был пациент, который весил более 100 килограмм. Мы не могли провести компьютерную томографию у нас, поэтому мы направили его в ЦКБ Управления Делами Президента. Там он прошел дорогостоящее обследование КТ без каких-либо проблем, - рассказал он.

Он также рассказал о работе с ковид-больными. В больнице созданы фильтр-кабинеты с отдельным входом. По осмотру врачи ставят диагноз, забирают анализы, ПЦР-тестирование, рентгенографию или КТ. Все это осуществляется бесплатно. После получения диагноза по решению врача пациент лечится либо амбулаторно, либо в стационаре.

По своей практике могу сказать, что почти у всех есть медицинская страховка, и всем пациентам оказывается помощь. Тех, кто уже переболел COVID-19, мы отправляем на реабилитацию. У них может оставаться слабость, одышка. Программу реабилитации составляет специалист, - пояснил Кадыров.

Данияр Кадыров рассказал и о дистанционной работе с пациентами. Участковые врачи ведут общие чаты с жителями своих районов.

Сейчас у нас общий чат с беременными и детьми до года. Ведем их и наблюдаем. Мамы пишут туда жалобы. Мы можем назначить лечение. Если ситуация серьезная, то идем сами к ним домой и даем назначения. При COVID-19 больные уходили на 14 дней на домашний карантин. Мы брали ПЦР-тест на дому, если человек в легкой степени переносил, то мы давали лечение и наблюдали дистанционно. Пациенты три раза в день присылали показания, - рассказал он.

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