В Атырау ресторан превратили в швейную мастерскую

За последние годы в цех приобрели два лазерных гравировальных станка.

Бизнесвумен из Атырау переформатировала пустующее заведение в швейную мастерскую.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, в настоящее время в цехе работают 25 человек.

Мейрамгуль Имангалиева из Атырау пришла в бизнес с хорошей подготовкой. Домохозяйка, занимающаяся воспитанием ребенка, в свободное время шила двухметровое лоскутное одеяло под названием "ханшайым мақпалы". Предпринимательница открыла свой бизнес в 2016 году. Она увеличила объем заказов, расширив спектр своей деятельности и создав шедевры национального стиля в одежде и различных изделиях. По ее словам, несмотря некоторые трудности, связанные с пандемией в мире, спрос все-таки растет.

По мере увеличения количества заказов и количества сотрудников, полноценно работать в небольшом помещении цеха было уже невозможно. Поэтому с начала марта мы снимаем в аренду пустующий ресторан "Ажар" в селе Кокарна в пригороде Атырау, - сказала бизнесвумен.

За последние годы в цех приобрели два лазерных гравировальных станка. Сейчас поступают заказы на 100-150 комплектов в месяц. Отметим, что предпринимательница предоставляет швеям бесплатный обед. Вместе с тем, сотрудницы получают зарплату до 150 тысяч тенге.

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