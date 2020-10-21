Мальчик из Казахстана пропал в Грузии: его дедушка также исчез

Дедушка тоже бесследно исчез 19 лет назад.

Грузинские СМИ рассказывают об исчезновении дедушки 13-летнего казахстанца Ильи Пилпани, передает zakon.kz.

Как сообщает Sputnik Грузия, мужчина пропал в городе Поти в 2001 году.

По словам отца Ильи Пилпани, Дэвида, дедушка мальчика приехал на свадьбу своей сестры в 2001 году в грузинском городе Поти в 7 утра, и с тех пор его никто не видел.

Нет ни одной версии о пропаже моего отца. Родственники говорят, что у него была амнезия, он забыл дорогу и не мог найти дом, - поделился Дэвид.

Гражданин Казахстана Илья Пилпани приехал из Алматы отдыхать к родственникам своего отца в Грузию еще зимой. Из-за пандемии коронавируса уехать домой он не смог.

Мальчик гостил у родных в деревне Ленджери (регион Самегрело – Земо Сванети), 18 июля уехал из дома кататься на велосипеде и не вернулся. На следующий день, 19 июля, родные ребенка обратились в полицию. Мальчика разыскивают уже три месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего". Пропавшего казахстанца объявили в международный розыск.

Семья ребенка готова заплатить 15 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти ребенка или выйти на людей, которые имеют какое-то отношение к его исчезновению.

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