В одном из ЖК Алматы выявили кражу природного газа

Голубое топливо поступало в обход приборам учета.

В Алматы зафиксирован еще один вид преступления - кража природного газа. Факт выявили работники компании, которая поставляла голубое топливо. Несанкционированное подключение обнаружено в ходе планового осмотра, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, жители жилого комплекса по вине неизвестных лиц который день живут в холодных квартирах. В доме нет ни тепла, ни горячей воды. От благ цивилизации их отключили еще задолго до начала отопительного сезона. Жители уверяют, что задолженностей у них по коммунальным платежам нет.

С начала отопительного сезона не подключали отопления и без горячей воды сидим с конца сентября. Мы даже не знали, что подключение было незаконным. Мы не знали, - заявила жительница ЖК Эльвира Рашева.

Представители компании-поставщика голубого топлива уверяют, что это мера вынужденная. Перед отопительным сезоном они, как и полагается, пришли, чтобы подключить жилой комплекс, но заметили срыв пломбы. В ходе разбирательства выяснилось, газовое оборудование было демонтировано, а голубое топливо поступало в обход приборам учета.

В ходе проверки отдела внутреннего контроля неоднократно было обнаружено грубейшее нарушение Закона о газе с прямым хищением по линии байпас, обходя узлы учета газа, данный потребитель похищал товарный газ. Поэтому неоднократно были составлены акты и был отключен от товарного газа, - сообщил директор алматинского производственного филиала "КазТрансГазАймак" Нуржан Тюмебаев.

Представители кондоминиума уверяют, никакого отношения к незаконному подключению не имеют. Клятвенно заверяют, что разберутся в данном вопросе. Однако время идет, а жители сидят без отопления.

На данный момент будем разбираться, каким образом, и кто имел доступ к незаконному подключению. После всех разбирательств будет известно. Без участия газового хозяйства, без участия третьих сторон, которые работают в этой сфере не обошлось, мы, как компания, их не вызывали, - отметил представитель компании по обслуживанию ЖК Темиргали Хамидов.

За самовольное подключение придется выплатить штраф. На кого будет возложена материальная ответственность - на жителей или руководство компании по обслуживанию дома, потребителям придется разбираться самостоятельно.

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