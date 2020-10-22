Белорусская оппозиция заявила о наращивании активности

Количество действий и инициатив будет только нарастать, — указал представитель оппозиции.

Белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока "народного ультиматума" к властям республики 26 октября, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил в среду член президиума координационного совета Павел Латушко.

При этом раскрывать подробности этого плана политик не стал. По словам Латушко, программа действий была согласована еще на прошлой неделе, и ее одобрили все структуры, "которые представляют гражданское общество в Белоруссии".

Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать, — указал представитель оппозиции и уточнил, что отныне каждый день от оппозиции "будут поступать четкие сигналы".

Как стало известно в понедельник, Лукашенко 10 октября на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции.

13 октября оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

Если в течение 13 дней требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом", а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, пообещала Тихановская.

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